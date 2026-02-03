Ричмонд
Трамп прокомментировал обвинения в свой адрес из-за Эпштейна: он заявил, что не дружил с финансистом

Трамп заявил, что никогда не был на заражённом острове Эпштейна.

Источник: Комсомольская правда

Американский лидер Дональд Трамп отреагировал на опубликованные Минюстом США данные по делу финансиста Джеффри Эпштейна. Он заявил, что секс-преступник вместе с «мерзавцем-лжецом» Майклом Вольфом хотели навредить главе Белого дома. Президент США заверил, что никогда не был на «зараженном» острове Джеффри Эпштейна. Так он написал в своей соцсети Truth Social.

Американский лидер также заявил, что не дружил с финансистом. По его словам, недоброжелатели такими утверждениями хотели навредить его «президентству».

«Можете забыть об отчаянной надежде радикальных левых, некоторых из которых я буду судить. Кроме того, в отличие от множества людей, которые любят “трепаться”, я никогда не был на этом зараженном острове Эпштейна, но почти все эти беспринципные демократы и их спонсоры там были», — сообщил Дональд Трамп.

Президент США также пригрозил судом ведущему церемонии «Грэмми» Тревору Ноа за его слова про гостей виллы Джеффри Эпштейна. Глава Белого дома назвал все утверждения клеветой.

