Тренер Крикунов: россиянин Никита Кучеров еще перепишет рекорды в НХЛ

Бывший тренер сборной России по хоккею Владимир Крикунов прокомментировал успехи российского хоккеиста, ставшего игроком месяца в НХЛ.
«Кто лучших хоккеист НХЛ прямо сейчас? Наверное, Кучеров. Никита в этом году лихо идет по чемпионату. Спасти команду со счета 1:5 (прим. — забил гол и сделал три результативные передачи в победном матче с “Бостон Брюинз” (6:5 Б) — дорогого стоит. Кучеров последние годы стабильно хорош и еще много рекордов НХЛ перепишет. Он безусловно сильнее Венсана Лекавалье», — заявил Владимир Крикунов.
Бывший тренер сборной России по хоккею добавил, что 32-летнего форварда «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиту Кучерова ждёт блестящее будущее в спорте.
Накануне российский нападающий был признан первой звездой января в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Кучеров отметился в 12 из 13 проведенных матчах, набрав в общей сложности 31 (9+22) балл за результативность.
Ранее сообщалось, что россиянин Кучеров установил рекорд XXI века в НХЛ.