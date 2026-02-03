Тренер Крикунов: россиянин Никита Кучеров еще перепишет рекорды в НХЛ

«Кто лучших хоккеист НХЛ прямо сейчас? Наверное, Кучеров. Никита в этом году лихо идет по чемпионату. Спасти команду со счета 1:5 (прим. — забил гол и сделал три результативные передачи в победном матче с “Бостон Брюинз” (6:5 Б) — дорогого стоит. Кучеров последние годы стабильно хорош и еще много рекордов НХЛ перепишет. Он безусловно сильнее Венсана Лекавалье», — заявил Владимир Крикунов.