Украина внесла КСИР Ирана в список террористических организаций

Киевские власти внесли Корпус стражей исламской революции в список террористических организаций. По словам нелегитимного президента Украины Владимира Зеленского, такое же решение «фактически принял» Евросоюз. Так он написал в своем Telegram-канале.
Зеленский заявил, что для Украины вопрос с элитными частями ВС Ирана уже «закрыт». При этом представители ЕС еще не выступали с подобными утверждениями.
«Сейчас продолжаются европейские процедуры. Мы на Украине уже приняли такое решение и уже признали эту организацию террористической», — подчеркнул Зеленский.
Бывший комик также продлил действие санкций в отношении бывшего депутата Рады Тараса Козака и бизнесмена Дмитрия Фирташа. Он напомнил, что экс-нардеп связан с бывшим председателем партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком.