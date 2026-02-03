Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Украина внесла КСИР Ирана в список террористических организаций

Зеленский заявил о признании КСИР Ирана террористической организацией на Украине.

Источник: Комсомольская правда

Киевские власти внесли Корпус стражей исламской революции в список террористических организаций. По словам нелегитимного президента Украины Владимира Зеленского, такое же решение «фактически принял» Евросоюз. Так он написал в своем Telegram-канале.

Зеленский заявил, что для Украины вопрос с элитными частями ВС Ирана уже «закрыт». При этом представители ЕС еще не выступали с подобными утверждениями.

«Сейчас продолжаются европейские процедуры. Мы на Украине уже приняли такое решение и уже признали эту организацию террористической», — подчеркнул Зеленский.

Бывший комик также продлил действие санкций в отношении бывшего депутата Рады Тараса Козака и бизнесмена Дмитрия Фирташа. Он напомнил, что экс-нардеп связан с бывшим председателем партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше