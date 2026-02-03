Образование в России 2026: правда о реформе вузов, отмене бакалавриата и что будет с дипломами

20 января Минобрнауки дало официальный ответ на запрос сетевого издания «Майский указ», где сообщило: «Ведущие российские университеты начнут переход на новую систему высшего образования в 2026/27 учебном году. Параллельно этому будут внесены соответствующие коррективы в федеральный закон об образовании, а затем и в нормативную базу, регулирующую систему высшего образования. Массовый переход на новую систему запланирован на 2027−2028 учебный год и затронет все вузы страны вне зависимости от их ведомственной принадлежности и формы собственности». А в 2025 году Минобрнауки разрабатывало совместно с научным и профессиональным сообществом новую модель национально ориентированной системы высшего образования.