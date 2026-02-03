МВД предлагает ужесточить ответственность за оборот героина

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. МВД России предлагает снизить значительный, крупный и особо крупный размеры для целей соответствующих статей УК РФ в отношении героина, который является одним из наиболее часто изымаемых из незаконного оборота наркотиков в России. Это следует из подготовленного ведомством проекта постановления правительства, с которым ознакомился ТАСС.
«Проектом постановления предлагается снизить установленные постановлением правительства РФ от 1 октября 2012 г. № 1002 значительный, крупный и особо крупный размеры для наркотического средства героин», — говорится в пояснительной записке.
Там поясняется, что такое решение принято в связи с тем, что героин является одним из наиболее часто изымаемых из незаконного оборота наркотиков в России. Он занимает четвертое место на российском наркорынке, как по его идентификации в составе веществ, так и по количеству отравлений людей.
Сейчас для героина значительный размер составляет свыше 0,5 г, крупный размер — свыше 2,5 г, особо крупный размер — свыше 1 кг. Согласно проекту постановления, их предлагают снизить до 0,1 г, 0,5 г и 100 г соответственно.