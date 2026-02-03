МВД предлагает ужесточить ответственность за оборот героина

Там поясняется, что такое решение принято в связи с тем, что героин является одним из наиболее часто изымаемых из незаконного оборота наркотиков в России. Он занимает четвертое место на российском наркорынке, как по его идентификации в составе веществ, так и по количеству отравлений людей.