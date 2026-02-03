«Самые большие. Лучшие»: Трамп направил корабли к Ирану, пока идут переговоры

Президент США Дональд Трамп заявил о ведущихся переговорах с Ираном и одновременном направлении к берегам страны американских военных кораблей. Об этом стало известно во вторник, 3 февраля.
Общаясь с журналистами в Белом доме, глава государства подтвердил, что диалог с Ираном продолжается. Уточняется, что обсуждения затрагивают и вопросы иранской ядерной программы. При этом Трамп сообщил о демонстрации военной силы.
— У нас сейчас к Ирану движутся корабли. Самые большие. Лучшие. И у нас сейчас идут переговоры с Ираном. Посмотрим, как это все сработает, — сказал американский президент.
Он добавил, что будет наблюдать за развитием ситуации, передают «Известия».
До этого президент США Дональд Трамп сообщил, что Штаты перебрасывают к Ирану еще более крупные силы, чем были стянуты к Венесуэле. По его словам, в Белом доме рассчитывают на сделку с иранской стороной, но в то же время готовы и к иному развитию событий. В этот же день Аракчи заявил, что Тегеран готов возобновить диалог с Вашингтоном по ядерной программе исламской республики. Он отметил, что диалог должен быть «честным и равноправным».