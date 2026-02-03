«Самые большие. Лучшие»: Трамп направил корабли к Ирану, пока идут переговоры

До этого президент США Дональд Трамп сообщил, что Штаты перебрасывают к Ирану еще более крупные силы, чем были стянуты к Венесуэле. По его словам, в Белом доме рассчитывают на сделку с иранской стороной, но в то же время готовы и к иному развитию событий. В этот же день Аракчи заявил, что Тегеран готов возобновить диалог с Вашингтоном по ядерной программе исламской республики. Он отметил, что диалог должен быть «честным и равноправным».