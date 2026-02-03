Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Самые большие. Лучшие»: Трамп направил корабли к Ирану, пока идут переговоры

Президент США Дональд Трамп заявил о ведущихся переговорах с Ираном и одновременном направлении к берегам страны американских военных кораблей. Об этом стало известно во вторник, 3 февраля.

Президент США Дональд Трамп заявил о ведущихся переговорах с Ираном и одновременном направлении к берегам страны американских военных кораблей. Об этом стало известно во вторник, 3 февраля.

Общаясь с журналистами в Белом доме, глава государства подтвердил, что диалог с Ираном продолжается. Уточняется, что обсуждения затрагивают и вопросы иранской ядерной программы. При этом Трамп сообщил о демонстрации военной силы.

— У нас сейчас к Ирану движутся корабли. Самые большие. Лучшие. И у нас сейчас идут переговоры с Ираном. Посмотрим, как это все сработает, — сказал американский президент.

Он добавил, что будет наблюдать за развитием ситуации, передают «Известия».

До этого президент США Дональд Трамп сообщил, что Штаты перебрасывают к Ирану еще более крупные силы, чем были стянуты к Венесуэле. По его словам, в Белом доме рассчитывают на сделку с иранской стороной, но в то же время готовы и к иному развитию событий. В этот же день Аракчи заявил, что Тегеран готов возобновить диалог с Вашингтоном по ядерной программе исламской республики. Он отметил, что диалог должен быть «честным и равноправным».

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше