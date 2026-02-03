Онколог Стилиди предупредил о повышенном риске развития рака кожи из-за солярия

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Солярии повышают риск развития злокачественных опухолей кожи. В некоторых странах вред их посещения приравнен к курению, сообщил в интервью ТАСС главный внештатный специалист-онколог Минздрава России, директор НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина, академик РАН Иван Стилиди.
«Доказано, что солярии повышают риск злокачественных опухолей кожи, включая меланому. В некоторых странах солярии приравняли к курению по вреду. Например, в Германии посещение солярия запрещено людям младше 21 года. Особенно опасны частые сеансы и ожоги кожи», — сказал он.
Что касается лазерных процедур, то на сегодняшний день данных о повышении риска рака нет, поэтому однозначно говорить об их вреде нельзя, отметил эксперт.
Ежегодно 4 февраля отмечается Всемирный день борьбы против рака. Он был провозглашен «Международным союзом по борьбе с онкологическими заболеваниями» и необходим для повышения знаний о раке, а также привлечения внимания к проблемам выявляемости и лечения онкозаболеваний.
Полный текст интервью будет опубликован 4 февраля.