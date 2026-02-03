Онколог Стилиди предупредил о повышенном риске развития рака кожи из-за солярия

Ежегодно 4 февраля отмечается Всемирный день борьбы против рака. Он был провозглашен «Международным союзом по борьбе с онкологическими заболеваниями» и необходим для повышения знаний о раке, а также привлечения внимания к проблемам выявляемости и лечения онкозаболеваний.