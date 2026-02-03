Французский форвард Карим Бензема перешёл из «Аль-Иттихада» в «Аль-Хиляль»

Ранее Life.ru писал, что бывший футболист «Атлетика» из Бильбао Микель Сан-Хосе выиграл суд о пожизненной пенсии из-за травм, полученных во время карьеры. Суд подтвердил — уход спортсмена из спорта в 2022 году вызван медицинскими, а не личными причинами. Ему назначили пенсию по нетрудоспособности — 1600 евро, или около 145 тысяч рублей, ежемесячно.