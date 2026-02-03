Французский форвард Карим Бензема перешёл из «Аль-Иттихада» в «Аль-Хиляль»

Срок контракта 38-летнего форварда не раскрывается. Трансфер проходил со сложностями на фоне бойкота Криштиану Роналду, недовольного действиями владельцев «Аль-Насра», за который он выступает.
Бензема выступал в Европе за «Лион» и «Реал». Летом 2023 года он перешёл из мадридского клуба в Саудовскую Аравию. За «Аль-Иттихад» футболист провёл 83 матча, забил 54 гола и сделал 17 результативных передач.
Стоит отметить, что Бензема занимает второе место в списке лучших бомбардиров «Реала» за всю историю — 354 гола.
Ранее Life.ru писал, что бывший футболист «Атлетика» из Бильбао Микель Сан-Хосе выиграл суд о пожизненной пенсии из-за травм, полученных во время карьеры. Суд подтвердил — уход спортсмена из спорта в 2022 году вызван медицинскими, а не личными причинами. Ему назначили пенсию по нетрудоспособности — 1600 евро, или около 145 тысяч рублей, ежемесячно.
