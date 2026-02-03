Депутат Чаплин: маткапитал на первого ребенка с февраля вырос до 728 тысяч рублей

В России с 1 февраля была проведена индексация социальных выплат, они были увеличены на 5,6%. В итоге материнский капитал вырос до 728 тыс. рублей. А при рождении второго ребенка семья получит 963 тыс. рублей.
Вырастут так же все пособия и выплаты при рождении ребенка, по уходу за малышом до полутора лет для неработающих родителей, а также материнского капитала, — говорит NEWS.ru член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин.
Максимальные суммы по беременности и родам составят 955 тыс. рублей. А по уходу за ребенком — до 83 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что 1 февраля 2026 года государство меняет правила программы «Семейная ипотека», запрещая оформлять два льготных кредита на одну семью. По мнению экспертов, это возвращает программу к её первоначальной цели — помощи в покупке основного жилья, а не инвестициям.