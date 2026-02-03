Синоптик назвал регионы России, в которые придут аномальные морозы

«Что касается отрицательной аномалии, то сейчас волна холода катится на юг Красноярского края, Якутской и Иркутской областей. Там будет отрицательная аномалия температуры составлять 12 градусов. Конечно, самая сильная аномалия, затрагивающая наибольшее количество жителей нашей страны, будет в Европейской части нашей страны», — рассказал Шувалов.