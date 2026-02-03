Синоптик назвал регионы России, в которые придут аномальные морозы

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Аномально холодная погода ожидается на юге Красноярского края, в Якутии и Иркутской области, на этой неделе отрицательная аномалия затронет и Европейскую территорию страны, сообщил РИА Новости руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
«Что касается отрицательной аномалии, то сейчас волна холода катится на юг Красноярского края, Якутской и Иркутской областей. Там будет отрицательная аномалия температуры составлять 12 градусов. Конечно, самая сильная аномалия, затрагивающая наибольшее количество жителей нашей страны, будет в Европейской части нашей страны», — рассказал Шувалов.
Синоптик отметил, что до четверга включительно на юге средней полосы отрицательная аномалия составит минус 12 — минус 14 градусов.
«Ночные температуры местами в Черноземье опустятся до минус 30 градусов. Холода придут и в степи Кубани, и на Северный Кавказ», — добавил он.