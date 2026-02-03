Экс-тренер сборной Крикунов: на ОИ-2026 наши хоккеисты дошли бы до финала

Бывший тренер сборной России по хоккею Владимир Крикунов в эксклюзивном разговоре с aif.ru заявил, что если бы наших хоккеистов допустили на ОИ-2026, они могли бы выиграть Олимпиаду. По его словам, российская национальная команда на Олимпийских играх в Италии по уровню подготовки и мастерству игры могла бы рассчитывать на самые высшие призы.
«Думаю, мы бы дошли до финала и претендовали на золотые медали. Во-первых, у нас хорошие вратари, а в таком краткосрочном турнире — это очень важно. Во-вторых, у нас сейчас очень хорошие хоккеисты собраны в НХЛ и в хорошем возрасте», — отметил Крикунов.
Ранее вратарь Василевский поделился в соцсетях, что выступит в НХЛ в шлеме с гербом России и матрёшками.