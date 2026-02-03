В Испании неизвестный станцевал на крыше самолета: он снял рубашку и пробежал по фюзеляжу

В испанском Манисесе произошел необычный случай. Неизвестный взобрался на крышу самолета, снял рубашку и начал танцевать. Он смог обойти систему безопасности и тайком пробраться на запрещенную зону рядом с готовящемся к вылету Airbus A320. Об этом сообщает портал Airlive.
Отмечается, что мужчина залез на фюзеляж босиком. Он забрался по трапу и начал бегать из стороны в сторону.
Сотрудники службы безопасности быстро задержали нарушителя. Утверждается, что поведение мужчины могло быть вызвано психотическим срывом.
Ранее неизвестного задержали на территории генконсульства РФ в Нью-Йорке. Мужчина пытался сорвать с флагштока российский флаг. Злоумышленник забрался на балкон второго этажа здания. Его оперативно задержали.