В Испании неизвестный станцевал на крыше самолета: он снял рубашку и пробежал по фюзеляжу

В испанском Манисесе произошел необычный случай. Неизвестный взобрался на крышу самолета, снял рубашку и начал танцевать. Он смог обойти систему безопасности и тайком пробраться на запрещенную зону рядом с готовящемся к вылету Airbus A320. Об этом сообщает портал Airlive.