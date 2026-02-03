Президент США Дональд Трамп заявил, что работа с Россией по урегулированию конфликта на Украине продвигается успешно.
— Я думаю, что у нас очень хорошо идут дела c Украиной и Россией. Я впервые говорю об этом, — цитирует Трампа ТАСС.
2 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что второй раунд работы трехсторонней группы России, США и Украины по вопросам безопасности пройдет в Абу-Даби 4−5 февраля.
Президент Украины Владимир Зеленский в преддверии трехсторонних переговоров в Абу-Даби в понедельник, 2 февраля, высказался о потенциальном прекращении конфликта с Россией. По его словам, меры по деэскалации, которые заработали в ночь на минувшую пятницу, помогают людям начать доверять переговорам и их потенциальному результату.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Украина подошли «очень близко к сделке» по мирному урегулированию вооруженного конфликта.
Американский политолог Гилберт Доктороу заявил, что все требования Российской Федерации по Украине будут удовлетворены. Так он прокомментировал слова украинского лидера Владимира Зеленского об отказе «отдавать Донбасс и Запорожскую атомную электростанцию».