Трамп: Работа по урегулированию на Украине идет «очень хорошо»

Президент Украины Владимир Зеленский в преддверии трехсторонних переговоров в Абу-Даби в понедельник, 2 февраля, высказался о потенциальном прекращении конфликта с Россией. По его словам, меры по деэскалации, которые заработали в ночь на минувшую пятницу, помогают людям начать доверять переговорам и их потенциальному результату.