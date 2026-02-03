Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп: Работа по урегулированию на Украине идет «очень хорошо»

Президент США Дональд Трамп заявил, что работа с Россией по урегулированию конфликта на Украине продвигается успешно.

Президент США Дональд Трамп заявил, что работа с Россией по урегулированию конфликта на Украине продвигается успешно.

— Я думаю, что у нас очень хорошо идут дела c Украиной и Россией. Я впервые говорю об этом, — цитирует Трампа ТАСС.

2 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что второй раунд работы трехсторонней группы России, США и Украины по вопросам безопасности пройдет в Абу-Даби 4−5 февраля.

Президент Украины Владимир Зеленский в преддверии трехсторонних переговоров в Абу-Даби в понедельник, 2 февраля, высказался о потенциальном прекращении конфликта с Россией. По его словам, меры по деэскалации, которые заработали в ночь на минувшую пятницу, помогают людям начать доверять переговорам и их потенциальному результату.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Украина подошли «очень близко к сделке» по мирному урегулированию вооруженного конфликта.

Американский политолог Гилберт Доктороу заявил, что все требования Российской Федерации по Украине будут удовлетворены. Так он прокомментировал слова украинского лидера Владимира Зеленского об отказе «отдавать Донбасс и Запорожскую атомную электростанцию».

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше