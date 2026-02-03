Подозреваемому в убийстве 9-летнего мальчика грозит пожизненный срок

Задержанный мужчина дал признательные показания и указал следователям место, где, предположительно, спрятал тело ребёнка. Поиски сейчас ведутся в деревне Яльгелево в Ломоносовском районе Ленобласти, где у подозреваемого находится частный дом. Предварительно установлено, что Жилкин мог сбросить тело мальчика в местный водоём.
Следователи также провели обыск автомобиля, на котором мужчина похитил девятилетнего Пашу. Кроме того, были изучены ноутбук и мобильный телефон подозреваемого — на электронных устройствах были обнаружены материалы с детской порнографией.
В отношении Жилкина возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство малолетнего, заведомо находящегося в беспомощном состоянии, а равно сопряжённое с похищением человека». Эта статья предусматривает самое суровое наказание вплоть до пожизненного заключения. Правоохранительные органы продолжают поисковые мероприятия и устанавливают все обстоятельства преступления.
Ранее Life.ru писал, что подозреваемый в похищении девятилетнего Паши пытался скрыться за границей. 38-летнего Петра Жилкина задержали после напряжённой погони на трассе в Псковской области, когда он направлялся в сторону Прибалтики.
