Подозреваемому в убийстве 9-летнего мальчика грозит пожизненный срок

Задержанный мужчина дал признательные показания и указал следователям место, где, предположительно, спрятал тело ребёнка. Поиски сейчас ведутся в деревне Яльгелево в Ломоносовском районе Ленобласти, где у подозреваемого находится частный дом. Предварительно установлено, что Жилкин мог сбросить тело мальчика в местный водоём.