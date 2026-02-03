РФ заняла первое место в топе стран-кошатниц: кто разместился следом

В 2025 году российские банкноты вошли в пятерку самых защищенных в мире. На первом месте расположился швейцарский франк. За ним следует евро. Третью позицию занял австралийский доллар с 3D-элементами на банкноте. В первую пятерку рейтинга также вошли кенийский шиллинг и российский рубль.