РФ заняла первое место в топе стран-кошатниц: кто разместился следом

Платформа по сбору данных Seasia Stats опубликовала рейтинг стран-кошатниц. По сведениям ресурса, у 59% россиян дома живет хотя бы один кот. РФ стала лидером в рейтинге самых кошачьих стран. Об этом сообщили в пресс-службе Seasia Stats.
На второй строчке разместилась Румыния. Страна по этому показателю отстает от России на 11%.
Третье место в топе заняла Индонезия. По данным платформы, у 47% жителей страны есть хотя бы одна кошка.
В 2025 году российские банкноты вошли в пятерку самых защищенных в мире. На первом месте расположился швейцарский франк. За ним следует евро. Третью позицию занял австралийский доллар с 3D-элементами на банкноте. В первую пятерку рейтинга также вошли кенийский шиллинг и российский рубль.