Назван самый длинный рабочий месяц 2026 года

РИА Новости: самым длинным рабочем месяцем в 2026 году будет июль.

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Наиболее продолжительным месяцем с точки зрения рабочих дней в 2026 году будет июль, в котором будет 23 таких дня, рассказала РИА Новости директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина.

«В 2026 году больше всего рабочих дней будет в июле — 23 дня. По 22 рабочих дня ожидает россиян в апреле, сентябре, октябре и декабре», — сказала Санина.

Она отметила, что именно в такие месяцы средний размер зарплаты и размер отпускных в день становятся примерно одинаковыми, поэтому работник не теряет в зарплате.