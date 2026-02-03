−16 градусов ожидается в Иркутске днем 3 февраля

В Иркутске 3 февраля 2026 года столбик термометра остановится на отметке −14…-16 градусов, днем снега не ожидается. Как сообщили КП-Иркутск в Иркутском Гидрометцентре, будет дуть северо-западный ветер со скоростью до 4−9 метров в секунду. Ночью похолодает до −20…-22.