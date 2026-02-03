−16 градусов ожидается в Иркутске днем 3 февраля

В Иркутске 3 февраля 2026 года столбик термометра остановится на отметке −14…-16 градусов, днем снега не ожидается. Как сообщили КП-Иркутск в Иркутском Гидрометцентре, будет дуть северо-западный ветер со скоростью до 4−9 метров в секунду. Ночью похолодает до −20…-22.
— Переменная облачность, небольшой снег, ветер западный, северо-западный 5−10 м/с, порывы до 14 м/с, температура ночью −30…-35, местами −20…-25, днем −13…-18, при облачной погоде −19…-24, в западных, северных и верхнеленских районах ночью −36…-41, местами −30…-35, днем −20…-25, местами −27…-32, — рассказывают синоптики о погоде в регионе.
В Иркутск в первую неделю февраля вновь придут 30-градусные морозы. Рассказываем, когда их ждать.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что горячую воду и отопление отключат в Иркутске 3 февраля.