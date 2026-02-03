Маск сообщил об объединении его корпораций SpaceX и xAI

Компания SpaceX, принадлежащая известному предпринимателю Илону Маску, приобрела другую его компанию xAI, сообщил сам основатель в официальном заявлении на сайте компании.
«SpaceX приобрела xAI для создания самого амбициозного, вертикально интегрированного инновационного двигателя инноваций на Земле (и за ее пределами) с искусственным интеллектом, ракетами, космическим интернетом, прямой связью с мобильными устройствами и ведущей в мире платформой для информации в режиме реального времени и свободы слова», — отмечается в заявлении.
Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщало, что компании SpaceX и xAI находятся на стадии переговоров о слиянии.
Ранее также стало известно, что компания Tesla, принадлежащая Маску, намерена выпускать до миллиона человекоподобных роботов в год.