Маск сообщил об объединении его корпораций SpaceX и xAI

Корпорация Маска SpaceX приобрела другую его компанию xAI.

Источник: Аргументы и факты

Компания SpaceX, принадлежащая известному предпринимателю Илону Маску, приобрела другую его компанию xAI, сообщил сам основатель в официальном заявлении на сайте компании.

«SpaceX приобрела xAI для создания самого амбициозного, вертикально интегрированного инновационного двигателя инноваций на Земле (и за ее пределами) с искусственным интеллектом, ракетами, космическим интернетом, прямой связью с мобильными устройствами и ведущей в мире платформой для информации в режиме реального времени и свободы слова», — отмечается в заявлении.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщало, что компании SpaceX и xAI находятся на стадии переговоров о слиянии.

Ранее также стало известно, что компания Tesla, принадлежащая Маску, намерена выпускать до миллиона человекоподобных роботов в год.

