МИД России сообщил о совместном отражении атаки боевиков на аэропорт в Нигере

Атака террористов на международный аэропорт Ниамея, столицы Нигера, была отбита совместными усилиями местных военных и Африканского корпуса Минобороны России. Об этом в понедельник, 2 февраля, заявили в российском Министерстве иностранных дел.

Как следует из сообщения МИД РФ, в ночь на 29 января группа боевиков численностью около 40 человек совершила вооруженное нападение на аэропорт Диори Хамани и расположенную рядом авиабазу.

Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство»*, запрещенная в России.

— Атака была отбита совместными усилиями Африканского корпуса Минобороны России и вооруженных сил Нигера. Нейтрализовано порядка 20 террористов, захвачено имущество и вооружение нападавших, — цитирует сообщение ведомства РИА Новости.

29 января стало известно, что в Ниамее, столице африканского государства Нигер, раздались звуки стрельбы и взрывы. Интенсивная перестрелка, продолжавшаяся более часа, произошла недалеко от международного аэропорта города.

*Запрещенная в России террористическая организация.