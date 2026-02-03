Россиянам рассказали, кому положена ежемесячная выплата из маткапитала

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Право на ежемесячную выплату из средств материнского капитала имеют семьи с доходом ниже двукратного прожиточного минимума, в которых есть ребенок до трех лет. Об этом ТАСС сообщил кандидат экономических наук доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.
«Ежемесячная выплата из средств материнского (семейного) капитала предоставляется при наличии в семье ребенка до трех лет и при условии, что размер среднедушевого дохода семьи не превышает двукратную величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в регионе ее проживания», — пояснил Балынин.
Он уточнил, что выплата назначается на год, но лишь до того момента, когда ребенку исполнится три года.
В качестве основания выступает заявление о распоряжении средствами. Первая выплата поступает в течение пяти рабочих дней с момента принятия положительного решения. Последующие ежемесячные выплаты производятся 5-го числа месяца, следующего за месяцем назначения выплат.
Размер выплаты равен прожиточному минимуму для детей в регионе проживания семьи. «Ежемесячная выплата подлежит перерасчету в беззаявительном порядке с месяца изменения величины прожиточного минимума», — отметил Балынин.
По словам эксперта, в связи с повышением с 1 января 2026 года прожиточного минимума для детей в большинстве регионов на 6,8% выросла и сумма выплаты. «Например, в Забайкальском крае выплата составила 20 126 рублей, а в начале февраля уже будет равна 21 494 рублям», — добавил Балынин.