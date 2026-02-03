Россиянам рассказали, кому положена ежемесячная выплата из маткапитала

По словам эксперта, в связи с повышением с 1 января 2026 года прожиточного минимума для детей в большинстве регионов на 6,8% выросла и сумма выплаты. «Например, в Забайкальском крае выплата составила 20 126 рублей, а в начале февраля уже будет равна 21 494 рублям», — добавил Балынин.