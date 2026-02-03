Эпштейн в 2018 году пытался обновить российскую визу

Финансист Джеффри Эпштейн, которого в США обвиняли в торговле людьми и их сексуальной эксплуатации, в 2018 году пытался обновить российскую визу, следует из материалов американского министерства юстиции.
В одном из документов представители американца обращаются к адресатам в РФ с просьбой составить приглашение для оформления необходимых бумаг.
«Во вложении — копия российского приглашения, которое мы использовали для визы Джеффри в Россию. Не мог бы Сергей помочь с новым письмом, чтобы мы смогли снова обновить российскую визу Джеффри?» — говорится в одном из документов, которое обнародовало ведомство.
Он датирован апрелем 2018 года. В ответном сообщении сказано, что просьба принята к исполнению.
Напомним, в августе 2019 года Джеффри Эпштейн был найден мёртвым в камере, где он содержался под стражей в связи с предъявленными обвинениями. 30 января 2025 года министерство юстиции США обнародовало новую часть файлов по делу покойного финансиста. Речь идет о более чем 3 млн страниц.
Ранее также было опубликовано интервью Эпштейна, в котором он отвечает на вопросы о педофилии и дьяволе. Также сообщалось, что покойный финансист подписал завещание за два дня до смерти, оставив своей подруге активы на сумму около 36 млн фунтов стерлингов и частный остров.