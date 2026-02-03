Учитель надругался над первоклассницей прямо в здании школы: что известно об инциденте в Индии

Ранее суд в Челябинске постановил изъять из семей двух школьников, которые изнасиловали своего одноклассника. Мальчиков поместят в центр содержания малолетних нарушителей. Преступники заперли своего одноклассника в туалете и измывались над ним. Мать жертвы сразу же обратилась в СК. По данному факту возбуждено уголовное дело согласно статье 293 УК России.