Учитель надругался над первоклассницей прямо в здании школы: что известно об инциденте в Индии

Учитель надругался над первоклассницей в Индии, его арестовали.

Источник: Комсомольская правда

Школьный учитель надругался над первоклассницей в индийском штате Мадхья-Прадеш. Всё произошло в учебном заведении. Преступника уже арестовали, сообщает NDTV.

Известно, что девочка учится в государственной школе. О ее состоянии информации не поступало.

Первоклассница рассказала родным о случившемся. Семья несовершеннолетней обратилась в ближайший полицейский участок. В настоящий момент ведется расследование по этому делу.

Ранее суд в Челябинске постановил изъять из семей двух школьников, которые изнасиловали своего одноклассника. Мальчиков поместят в центр содержания малолетних нарушителей. Преступники заперли своего одноклассника в туалете и измывались над ним. Мать жертвы сразу же обратилась в СК. По данному факту возбуждено уголовное дело согласно статье 293 УК России.