В Бодайбо 3 февраля начнут подавать воду в котельные по временной линии

В Бодайбо завершили монтаж временного водовода длиной 741 метр. Как сообщили КП-Иркутск в региональном правительстве, 3 февраля 2026 года по нему планируется начать подачу воды в котельные, остановленные из-за перемерзания центральной магистрали. Линия проложена поверх замерзшего участка.
— 2 февраля полностью смонтирован временный водовод. Специалистами обследованы котельные, одна из них готова к подаче горячей воды. Мы принимаем усилия для того, чтобы наладить с нее подачу тепла в часть пострадавших жилых домов, — доложил мэр Евгений Юмашев на заседании комиссии по ЧС под руководством губернатора Игоря Кобзева.
Аналогичные работы проведут для подключения остальных трех котельных. Также котельные переводят на автономную работу с использованием резервных емкостей, куда воду будут доставлять автотранспортом.
Из 56 многоквартирных домов, оставшихся без тепла, повреждения обнаружены в 18. Ремонт уже завершен в пяти, все работы должны быть закончены к 5 февраля. 4 февраля в Бодайбо прибудет дополнительная бригада специалистов и необходимые материалы.
Параллельно идет отогрев центрального водовода и прием заявлений на выплату помощи — документы уже подали 948 жителей.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Бодайбо 337 учеников перевели на занятия в другую школу из-за аварии.