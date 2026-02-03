В Бодайбо 3 февраля начнут подавать воду в котельные по временной линии

— 2 февраля полностью смонтирован временный водовод. Специалистами обследованы котельные, одна из них готова к подаче горячей воды. Мы принимаем усилия для того, чтобы наладить с нее подачу тепла в часть пострадавших жилых домов, — доложил мэр Евгений Юмашев на заседании комиссии по ЧС под руководством губернатора Игоря Кобзева.