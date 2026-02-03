«Авито работа»: средняя зарплата нянь в России в 2025 году выросла на 23%

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Среднее зарплатное предложение для нянь в России выросло в 2025 году на 23%, до 57,1 тыс. рублей. Об этом сообщил ТАСС директор категории «Рабочие и линейные профессии» «Авито работы» Андрей Кучеренков.
«По итогам 2025 года среднее зарплатное предложение для нянь увеличилось на 23%, до 57 097 рублей в месяц», — сказал Кучеренков.
Он уточнил, что уровень заработка зависит от нескольких факторов, в том числе графика работы, опыта специалиста и обязанностей. Заметнее всего средняя предлагаемая зарплата няни в 2025 году выросла в Татарстане — рост составил 31%, достигнув 43,7 тыс. рублей, отметил Кучеренков. По его словам, в Подмосковье показатель вырос на 27%, почти до 81,3 тыс. рублей, а в Санкт-Петербурге — на 26%, до 62,8 тыс. рублей.
В Москве средний предлагаемый уровень зарплаты няни составляет около 88,5 тыс. рублей, подчеркнул Кучеренков.