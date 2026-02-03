«Авито работа»: средняя зарплата нянь в России в 2025 году выросла на 23%

Он уточнил, что уровень заработка зависит от нескольких факторов, в том числе графика работы, опыта специалиста и обязанностей. Заметнее всего средняя предлагаемая зарплата няни в 2025 году выросла в Татарстане — рост составил 31%, достигнув 43,7 тыс. рублей, отметил Кучеренков. По его словам, в Подмосковье показатель вырос на 27%, почти до 81,3 тыс. рублей, а в Санкт-Петербурге — на 26%, до 62,8 тыс. рублей.