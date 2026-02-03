Россию возвращают в мировой футбол: ФИФА готовит революцию

В чем с Инфантино не поспоришь, так это в том, что практика запретов и санкций в спорте — это действительно путь в никуда. О чем, кстати, многие здравомыслящие специалисты и политики предупреждали и Международный Олимпийский комитет, и ФИФА, и УЕФА весной 2022 года — не стоит открывать ящик Пандоры, создавая столь опасный прецедент. Так и получилось — после санкций в отношении российского и белорусского спорта через некоторое время стали требовать ввести схожие санкции против израильских спортсменов. Теперь вот дело и до американских атлетов и спортивных турниров на территории США дошло. Менее чем за четыре года, как и предсказывалось, система мирового спорта оказалась перед угрозой полного распада. И действовать надо решительно и незамедлительно. Что уже происходит — многие международные спортивные федерации возвращают наших спортсменов с свои соревнования: где-то все еще в нейтральном статусе, а где-то, как на днях в тхэквондо — со всеми национальными атрибутами.