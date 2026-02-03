Россию возвращают в мировой футбол: ФИФА готовит революцию

Президент ФИФА Джанни Инфантинов интервью телеканалу Sky Sport заявил о неизбежной необходимости возвращения российских сборных и клубных команд в международные турниры, а также подробно объяснил, почему дал президенту США футбольную премию мира. Но все не так просто.
Вечером 2 февраля вначале зарубежные, а потом и российские информагентства, и СМИ выдали ошеломляющую новость — российский футбол в самое ближайшее время вернется в международные соревнования, избавившись от санкций, которые ввели против него весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Поводом для столь сенсационных новостей стало «обширное» интервью президента ФИФА Джанни Инфантино британскому телеканалу Sky News. В котором он сделал целый ряд весьма громких заявлений. Самым главным из которых стал призыв снять запрет на участие России в международных футбольных матчах. Если это произойдет, то УЕФА тоже вынужден будет это сделать. Так как некоторое время назад президент УЕФА Александер Чеферин говорил, что вначале свои санкции должна отменить вышестоящая организация, а уж потом и его Союз не преминет этого сделать (хотя это своего рода было лукавство, но об этом чуть позже). Что особенно актуально в свете предстоящего старта отборочного цикла Чемпионата Европы 2028 года, который пройдет в Великобритании. Но и тут есть ряд вопросов, которые мы тоже разберем чуть позднее.
А пока же давайте насладимся кратким мигом надежды на светлое будущее российского футбола.
Итак, что же такого на самом деле сказал синьор Джанни?
Началось все с извинений (необходимо атрибута западной общественной жизни последних лет) перед английскими болельщиками, о которых Инфантино не очень удачно пошутил на недавнем форуме в Давосе. Пересказывать смысл этой шутки и содержание извинений тут будет излишне.
Затем президент ФИФА четко и понятно прояснил, за что им была вручена в ночь на 6 декабря во время церемонии жеребьевки финальной стадии чемпионата мира-2026 «Премия мира ФИФА» (простите за тавтологию эту и будущую) президенту США Дональду Трампу. Что вызвало не просто критику, а цунами недоумения и насмешек среди специалистов, болельщиков и простых обывателей по всему миру.
Выдержав мхатовскую паузу в два месяца, Инфантино объяснился: «Если вам удалось спасти жизни, защитить своих людей и других людей по всему миру, вы заслуживаете уважения. Он (Трамп — Ред.) сыграл решающую роль в разрешении конфликтов и спасении тысяч жизней». Довольно интересное замечание, особенно учитывая сколько уже погибло от различных военных акций администрации Трампа людей начиная с 20 января 2025 года.
Обсуждение этой темы органично перетекло в обсуждение, точнее осуждение призывов различных общественных и даже государственных организаций некоторых стран бойкотировать финальный этап чемпионата мира по футболу летом 2026 года, который пройдет в Мексике, Канаде и США.
Отвечая на вопрос, что г думает по поводу возможного бойкота, Инфантино сказал: «Если я не ошибаюсь, важнейшим торговым партнером Великобритании являются США. Объем торговли составляет около 330 миллиардов фунтов стерлингов в год. Кто-нибудь предлагает Великобритании прекратить торговлю с США? Я этого не слышал».
И вот тут наступила кульминация. Так как президент ФИФА продолжи: «Кстати, то же самое относится и к другим странам, например, к Катару или другим в прошлом. Я никогда не слышу о бойкоте ведения бизнеса или бойкоте политических или дипломатических отношений. Почему именно футбол?» Когда же его попросили уточнить, касается ли это и России, то его ответ тоже был однозначным: «Я всегда был против запретов. Мы должны это сделать. Безусловно. Потому что этот запрет ничего не дал, он лишь породил еще больше разочарования и ненависти».
Инфантино также заявил, что ФИФА должна изменить свои правила, чтобы ни одна страна не могла быть отстранена от участия в соревнованиях.
«На самом деле, мы никогда не должны запрещать ни одной стране играть в футбол из-за действий ее политических лидеров, — сказал он. — Кто-то должен поддерживать открытые связи».
В чем с Инфантино не поспоришь, так это в том, что практика запретов и санкций в спорте — это действительно путь в никуда. О чем, кстати, многие здравомыслящие специалисты и политики предупреждали и Международный Олимпийский комитет, и ФИФА, и УЕФА весной 2022 года — не стоит открывать ящик Пандоры, создавая столь опасный прецедент. Так и получилось — после санкций в отношении российского и белорусского спорта через некоторое время стали требовать ввести схожие санкции против израильских спортсменов. Теперь вот дело и до американских атлетов и спортивных турниров на территории США дошло. Менее чем за четыре года, как и предсказывалось, система мирового спорта оказалась перед угрозой полного распада. И действовать надо решительно и незамедлительно. Что уже происходит — многие международные спортивные федерации возвращают наших спортсменов с свои соревнования: где-то все еще в нейтральном статусе, а где-то, как на днях в тхэквондо — со всеми национальными атрибутами.
Казалось бы — осталось поднажат еще немного, и отечественные футболисты с хоккеистами тоже, наконец-то, избавятся от санкций.
Но есть пара моментов. О которых мы обещали рассказать ранее.
Совет Международной федерации хоккея (ИИХФ) 21 января официально подтвердил: сборные России и Беларуси не вернутся на международную арену в сезоне 2025/26. Запрет, введённый в феврале 2022 года, сохраняется и для молодёжных команд. Решение основано на «соображениях безопасности».
С футболом все тоже не так то просто. УЕФА 21 сентября 2023 года уже голосовал за возвращение как минимум юношеских сборных России в свои турниры. И это вызвало такую бурю негодования среди «подавляющего меньшинства», как метко назвал всех западных русофобов президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили в оном из интервью «Московскому комсомольцу», что 1 октября первый вице-президент УЕФА, глава Шведской футбольной ассоциации и председатель шведской спортивной конфедерации Карл-Эрик Нильссон был вынужден выступать с публичным покаянием. Так как на родине его чуть ли не линчевали за такое дружелюбие к российским юным футболистам. И все разговоры о нашем возвращении на изумрудные поля зарубежных стадионов очень быстро превратились в отвлеченные философские рассуждения — конечно вернетесь, «после дождичка, в четверг» …
Именно эту позицию «подавляющего меньшинства» Инфантино и предстоит преодолеть. Возможно? Вполне. Удается же новому президенту МОК Кирсти Ковентри постепенно освобождать олимпийское движение от липкой паутины излишней политизированности. Так что будем ждать. Помня при этом, что финальный этап чемпионата Европы 2028 года пройдет в Великобритании. А в отборочном турнире придется играть (возможно — нельзя же «разводить» нас по разным стадионам не с одной, а более чем с десятью сборными из 55, состоящих в УЕФА, с которыми все равно в финальной стадии встретимся) с теми, кто просто откажется выходить на поле.
И все же будем надеется, что теперь то уж точно.