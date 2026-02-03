В Египет впервые за год въехали жители Газы за медпомощью

КАИР, 3 февраля. /ТАСС/. Группа палестинцев, нуждающихся в медицинской помощи, впервые с февраля 2025 года пересекла границу между сектором Газа и Египтом через КПП «Рафах». Об этом сообщил египетский телеканал «Аль-Кахира аль-Ихбария».
По его информации, пострадавших сопровождают их близкие, все они после краткого осмотра на месте будут перенаправлены в больницы провинции Северный Синай. Данных о том, сколько жителей Газы въехали на египетскую территорию в первый день работы погранперехода «Рафах», нет, однако телеканал отметил, что, по предварительным данным, всего в лечении за рубежом нуждаются около 22 тыс. палестинцев.
1 февраля «Аль-Кахира аль-Ихбария» проинформировал, что с египетской стороны КПП дежурят несколько десятков машин скорой помощи. Все медучреждения арабской республики, в соответствии с приказом Минздрава, приведены в повышенную готовность в ожидании пациентов из Газы.