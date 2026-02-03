Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Египет впервые за год въехали жители Газы за медпомощью

Пострадавших сопровождают их близкие, сообщил телеканал «Аль-Кахира аль-Ихбария».

КАИР, 3 февраля. /ТАСС/. Группа палестинцев, нуждающихся в медицинской помощи, впервые с февраля 2025 года пересекла границу между сектором Газа и Египтом через КПП «Рафах». Об этом сообщил египетский телеканал «Аль-Кахира аль-Ихбария».

По его информации, пострадавших сопровождают их близкие, все они после краткого осмотра на месте будут перенаправлены в больницы провинции Северный Синай. Данных о том, сколько жителей Газы въехали на египетскую территорию в первый день работы погранперехода «Рафах», нет, однако телеканал отметил, что, по предварительным данным, всего в лечении за рубежом нуждаются около 22 тыс. палестинцев.

1 февраля «Аль-Кахира аль-Ихбария» проинформировал, что с египетской стороны КПП дежурят несколько десятков машин скорой помощи. Все медучреждения арабской республики, в соответствии с приказом Минздрава, приведены в повышенную готовность в ожидании пациентов из Газы.

Узнать больше по теме
Сектор Газа: проблемный регион у средиземноморского побережья
На Ближнем Востоке одним из наиболее конфликтных регионов считается сектор Газа. Эта территория на берегу Средиземного моря давно находится в центре политических и военных противоречий, влияя на ситуацию на Ближнем Востоке и в мире.
Читать дальше