В Египет впервые за год въехали жители Газы за медпомощью

По его информации, пострадавших сопровождают их близкие, все они после краткого осмотра на месте будут перенаправлены в больницы провинции Северный Синай. Данных о том, сколько жителей Газы въехали на египетскую территорию в первый день работы погранперехода «Рафах», нет, однако телеканал отметил, что, по предварительным данным, всего в лечении за рубежом нуждаются около 22 тыс. палестинцев.