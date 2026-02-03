Ричмонд
Тело убитого девятилетнего мальчика обнаружили в одном из водоёмов Ленобласти

Неподалёку от деревни Яльгелево Ленинградской области обнаружили тело похищенного и убитого мальчика из Санкт-Петербурга. Именно там задержанный по подозрению в похищении ребёнка Пётр Жилкин утопил его, пытаясь замести следы преступления.

Источник: Life.ru

Предварительно, тело Паши нашли местные жители во время обхода территории. На допросе подозреваемый рассказал, что сделал ребёнку непристойное предложение за деньги, однако получил отказ. После конфликта мужчина несколько раз ударил мальчика, вывез его в Яльгелево, где у него находится дачный дом, и утопил в ближайшем водоёме.

Сейчас следователи работают на месте трагедии, передаёт телеграм-канал SHOT.

Ранее Life.ru писал, что Петру Жилкину может грозить пожизненное лишение свободы. Следствие возбудило уголовное дело по статье «Убийство малолетнего, находящегося в беспомощном состоянии», что автоматически переводит дело в категорию особо тяжких.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.