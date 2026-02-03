В ОП рассказали, можно ли уволить за опоздание на работу

«Опоздание на срок до четырех часов не может быть причиной увольнения. Однако если работника нет на месте дольше четырех часов, то это считается прогулом, который может привести к увольнению. Если работник регулярно приходите позже, то это может стать причиной для дисциплинарного взыскания», — сказал Машаров.