RadioZet: неопознанный дрон упал на территории военной базы в Польше

Неделей ранее неопознанный БПЛА упал на территории военной базы в Польше. Его обнаружили в Пшасныше. Принадлежность дрона до сих пор не известна. Об этом сообщает станция RadioZet.
Инцидент, как утверждается, произошел в прошлую среду. БПЛА упал на военную базу в приблизительно 70 метрах от склада с оружием. Позже его отнесли в помещение для проверки.
«На воинскую часть в Пшасныше упал беспилотник неизвестного происхождения», — говорится в материале.
Между тем в США началась паника из-за посадки российского Ил-76 на территории кубинского военного аэродрома. Объект расположен недалеко от Гаваны. Американские официальные лица испугались активности РФ. Информации о перевозимом самолетом грузе нет.