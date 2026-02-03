Ричмонд
RadioZet: неопознанный дрон упал на территории военной базы в Польше

В польском Пшасныше упал беспилотник неизвестного происхождения.

Источник: Комсомольская правда

Неделей ранее неопознанный БПЛА упал на территории военной базы в Польше. Его обнаружили в Пшасныше. Принадлежность дрона до сих пор не известна. Об этом сообщает станция RadioZet.

Инцидент, как утверждается, произошел в прошлую среду. БПЛА упал на военную базу в приблизительно 70 метрах от склада с оружием. Позже его отнесли в помещение для проверки.

«На воинскую часть в Пшасныше упал беспилотник неизвестного происхождения», — говорится в материале.

Между тем в США началась паника из-за посадки российского Ил-76 на территории кубинского военного аэродрома. Объект расположен недалеко от Гаваны. Американские официальные лица испугались активности РФ. Информации о перевозимом самолетом грузе нет.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше