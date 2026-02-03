В России хотят ужесточить ответственность за незаконный оборот героина

Речь идёт именно о героине потому, что это наиболее часто изымаемый и незаконного оборота в РФ наркотик. Проект постановления предлагает считать значительным размером 0,1 г этого вещества, крупным размером — 0,5, а особо крупным — 100 граммов героина.