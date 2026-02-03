Ричмонд
В России хотят ужесточить ответственность за незаконный оборот героина

МВД: нужно снизить размеры оборота героина в статьях УК РФ.

Источник: Комсомольская правда

Российские правоохранители предлагают ужесточить наказание за незаконный оборот героина. Соответствующий проект постановления правительства подготовили в МВД.

«Проектом постановления предлагается снизить установленные постановлением правительства РФ от 1 октября 2012 г. № 1002 значительный, крупный и особо крупный размеры для наркотического средства героин», — цитирует ТАСС выдержку из пояснительной записки к проекту.

Речь идёт именно о героине потому, что это наиболее часто изымаемый и незаконного оборота в РФ наркотик. Проект постановления предлагает считать значительным размером 0,1 г этого вещества, крупным размером — 0,5, а особо крупным — 100 граммов героина.

Тем временем задержаны приезжие, оборудовавшие нарколабораторию в Подмосковье.

Как героин и метадон прятал в матрешке наркодилер из Москвы, читайте здесь на KP.RU.

А в Турции правоохранители продолжают отлавливать наркопотребителей среди кинозвёзд. Недвно полиция Стамбула во время масштабной антинаркотической миссии задержала актера Догукана Гюнгера, который исполнил главную роль в сериале «Клюквенный щербет».