Девочка-рекордсменка весом более 5 кг родилась в Приморье

Для 93 приморских пар эта неделя стала началом родительского пути — у них родился первенец. Еще 81 семья встретила второго ребенка. Многодетных семей также стало больше: 47 семей пополнились третьим малышом, а в 21 семье родились четвертые, пятые и последующие дети. Радость удвоилась в двух семьях, где на свет появились двойняшки-мальчики.