Девочка-рекордсменка весом более 5 кг родилась в Приморье

За прошедшую неделю в Приморье родились 250 малышей, и один из них установил рекорд — девочка весом 5050 г. Это самый крупный ребенок, появившийся на свет в крае с 26 января по 1 февраля, сообщила пресс-служба краевого правительства.
«Девочка-богатырь родилась в Приморской краевой клинической больнице № 1 и стала вторым ребенком в семье. Мама — 28-летняя жительница Дальнереченска чувствует себя хорошо, и уже совсем скоро она с дочкой отправятся домой», — приводит пресс-служба слова специалистов краевого Минздрава.
Статистика показала, что среди 250 новорожденных мальчиков (144) традиционно больше, чем девочек (106). Пятеро младенцев, включая рекордсменку, при рождении весили более 4 кг.
Для 93 приморских пар эта неделя стала началом родительского пути — у них родился первенец. Еще 81 семья встретила второго ребенка. Многодетных семей также стало больше: 47 семей пополнились третьим малышом, а в 21 семье родились четвертые, пятые и последующие дети. Радость удвоилась в двух семьях, где на свет появились двойняшки-мальчики.
Напомним, что недавно рекордно крупная малышка стала одной из 265 детей, появившихся на свет в Приморье с 19 по 25 января. Более 100 семей в регионе впервые стали родителями.