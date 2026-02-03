Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Украине сотрудники ТЦК протаранили машину и мобилизовали её водителя

В украинских Черкассах сотрудники ТЦК врезались в автомобиль с гражданскими лицами, после чего мобилизовали мужчину, находившегося за рулём.

Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК — аналог военкомата на Украине) протаранили автомобиль с гражданскими лицами в украинском городе Черкассs и после этого мобилизовали водителя этой машины, сообщило киевское интернет-издание «Политика страны».

Журналисты показали видеозапись с моментом столкновения. Кадры были сняты из протараненного автомобиля. В ролике видно, как из машины, которая врезалась в него, вышло несколько человек в военной форме.

Сидевшие в пострадавшем автомобиле люди сразу же позвонили в полицию и сообщили по телефону, что в них въехали сотрудники ТЦК. При этом реакция полицейских остаётся неизвестной.

Напомним, в конце января автомобиль сотрудников территориального центра комплектования, преследовавших молодого человека на машине, потерял управление и врезался в дерево в Киеве. Об обстоятельствах инцидента и пострадавших не сообщалось.

Также появилась информация, что в Житомирской области Украины сотрудник ТЦК открыл стрельбу во время стычки с гражданскими. В ходе потасовки военком произвел выстрел из табельного пистолета. Кроме того, появилась информация, что во Львове мужчина, которого хотели мобилизовать в ВСУ, выпрыгнул на ходу из микроавтобуса ТЦК и сбежал.