На Украине сотрудники ТЦК протаранили машину и мобилизовали её водителя

Также появилась информация, что в Житомирской области Украины сотрудник ТЦК открыл стрельбу во время стычки с гражданскими. В ходе потасовки военком произвел выстрел из табельного пистолета. Кроме того, появилась информация, что во Львове мужчина, которого хотели мобилизовать в ВСУ, выпрыгнул на ходу из микроавтобуса ТЦК и сбежал.