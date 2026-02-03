Ричмонд
Астрономы предупредили землян о новых мощных «сценариях» на Солнце

Сильные вспышки продолжатся в ближайшие дни на Солнце. Вероятны взрывы большей силы, чем тот, что произошел 2 февраля, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

По данным РИА Новости, в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН сообщили, что никаких признаков уменьшения запасов энергии в активном центре нет.

Сильные вспышки будут продолжаться. Возможны новые и даже еще более крупные взрывы.

По прогнозам ученых, на Солнце сформировался центр активности с исключительно большими запасами энергии. Область имеет относительно компактные размеры и «захлебывается» этой энергией, поэтому и порождает крупные вспышки, чтобы избавиться от нее.

Как предполагают в Лаборатории, сильных и очень сильных вспышек для этого уже недостаточно, поэтому в ход пошли «супервспышки». Произошедшее ночью событие уровня X8,1 астрономы отнесли именно к таким.

С 1 января 2001 года, таких и более крупных взрывов на Солнце было всего 13, то есть, в среднем по одному в два года.

Ранее мощная вспышка произошла на Солнце 2 февраля.