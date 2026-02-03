Россияне могут ежемесячно получать выплаты из маткапитала: кому положена льгота

Российские семьи могут получать ежемесячную выплату из материнского капитала. На нее имеют право родители с доходом ниже двух прожиточных минимумов. Условием также является наличие в семье ребенка до трех лет. Об этом рассказал доцент кафедры общественного Финансово-финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин, цитирует ТАСС.
Эксперт напомнил, что первые выплаты в таком случае производятся в течение пяти рабочих дней. Далее они поступают ежемесячно до достижения ребенком возраста трех лет.
«Ежемесячная выплата подлежит перерасчету в беззаявительном порядке с месячным изменением размера прожиточного минимума», — уточнил Игорь Балынин.
Размер маткапитала на первого ребенка вырастет на 5,6%. С 1 февраля также увеличат единовременное пособие при рождении или усыновлении. После индексации его размер составит 28 773 рубля.