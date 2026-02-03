Россияне могут ежемесячно получать выплаты из маткапитала: кому положена льгота

Российские семьи могут получать ежемесячную выплату из материнского капитала. На нее имеют право родители с доходом ниже двух прожиточных минимумов. Условием также является наличие в семье ребенка до трех лет. Об этом рассказал доцент кафедры общественного Финансово-финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин, цитирует ТАСС.