Чемпион мира по борьбе Михаил Саладзе умер от сердечной недостаточности

Михаил Саладзе стал чемпионом мира по греко-римской борьбе в 1981 году в весовой категории до 100 кг. Он также дважды побеждал на Универсиаде (1973, 1981) и четырежды становился чемпионом СССР (1976, 1979, 1981, 1982).