Чемпион мира по борьбе Михаил Саладзе умер от сердечной недостаточности

Причиной смерти советского борца, чемпиона мира 1981 года Михаила Саладзе, стала сердечная недостаточность. Об этом ТАСС сообщили в Федерации борьбы Грузии.

Источник: Life.ru

Михаил Саладзе несколько дней назад попал в больницу. Прощание с чемпионом состоится 3 февраля в Сионском кафедральном соборе в Тбилиси.

Михаил Саладзе стал чемпионом мира по греко-римской борьбе в 1981 году в весовой категории до 100 кг. Он также дважды побеждал на Универсиаде (1973, 1981) и четырежды становился чемпионом СССР (1976, 1979, 1981, 1982).

Ранее умер известный ставропольский спортсмен, чемпион мира по спортивной акробатике 1974 года Василий Скакун. Ему был 81 год. Василий Скакун — легенда спортивной акробатики, тренер, заслуженный мастер спорта и тренер СССР, первый чемпион мира (1974), кандидат педагогических наук, автор научных трудов и изобретатель в области гимнастики.

