В Братске скончался известный педагог Олег Матаев

30 января 2026 года ушел из жизни заслуженный педагог и музыкант Олег Матаев, преподаватель отделения духовых инструментов Братской детской школы искусств № 1. Он работал в школе с 1998 года. Об этом КП-Иркутск сообщили в городском департаменте культуры.
— С его приходом появились духовые оркестры и ансамбли, а также открылся класс редких медных инструментов — валторны, тромбона, трубы и тубы. Много лет он оставался единственным преподавателем по этому профилю и руководил несколькими коллективами, — вспоминают в департаменте.
Многие ученики пошли по его стопам и стали профессиональными музыкантами, дирижерами и преподавателями. В последние годы Олег Матаев делился своим опытом с молодыми педагогами. Его уход стал большой потерей для культуры Братска. Коллектив школы искусств выражают соболезнования родным и близким.
