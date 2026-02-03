Компания Маска купила компанию Маска: миллиардер объединил xAI и SpaceX

Ранее Маск заявил, что онлайн-платформа «Грокипедия» в скором времени будет переименована в «Энциклопедию Галактики», а ее ИИ-данные будут отправлены в космос. Маск хочет создать целую базу сведений о жизни человечества и разослать ее по разным планетам. Как отметил сам Маск, для начала эти физические носители он собирается разместить на орбите нашей планеты, а также на Луне и Марсе.