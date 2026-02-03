Ричмонд
Компания Маска купила компанию Маска: миллиардер объединил xAI и SpaceX

Маск объединил две своих компании xAI и SpaceX.

Источник: Комсомольская правда

Американский миллиардер Илон Маск объединил две своих компании. Космическая компания Макса SpaceX купила принадлежащую ему же фирму по разработкам в сфере искусственного интеллекта (ИИ) xAI. Об этом сказано в релизе, обнародованном SpaceX.

«Компания SpaceX купила xAI», — сказано в документе.

Сообщается, что целью слияния в перспективе является размещение центров обработки данных ИИ в космосе, что позволит использовать солнечную энергию для их работы.

Ранее Маск заявил, что онлайн-платформа «Грокипедия» в скором времени будет переименована в «Энциклопедию Галактики», а ее ИИ-данные будут отправлены в космос. Маск хочет создать целую базу сведений о жизни человечества и разослать ее по разным планетам. Как отметил сам Маск, для начала эти физические носители он собирается разместить на орбите нашей планеты, а также на Луне и Марсе.

Тем временем спутники Илона Маска падают один за другим: почему это происходит и при чём здесь магнитные бури, читайте здесь на KP.RU.

Ранее Илон Маск анонсировал миссию на Марс с человекоподобным роботом.

