Компания Маска купила компанию Маска: миллиардер объединил xAI и SpaceX

«Компания SpaceX купила xAI», — сказано в документе.
Сообщается, что целью слияния в перспективе является размещение центров обработки данных ИИ в космосе, что позволит использовать солнечную энергию для их работы.
Ранее Маск заявил, что онлайн-платформа «Грокипедия» в скором времени будет переименована в «Энциклопедию Галактики», а ее ИИ-данные будут отправлены в космос. Маск хочет создать целую базу сведений о жизни человечества и разослать ее по разным планетам. Как отметил сам Маск, для начала эти физические носители он собирается разместить на орбите нашей планеты, а также на Луне и Марсе.
Тем временем спутники Илона Маска падают один за другим: почему это происходит и при чём здесь магнитные бури, читайте здесь на KP.RU.
Ранее Илон Маск анонсировал миссию на Марс с человекоподобным роботом.