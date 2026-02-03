Онколог Стилиди: одногодичная летальность от онкозаболеваний в РФ снизилась

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Показатель смертности от онкологических заболеваний в первый год после установления диагноза пациенту в России демонстрирует устойчивое снижение. Об этом сообщил в интервью ТАСС главный внештатный специалист-онколог Минздрава РФ, директор НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина, академик РАН Иван Стилиди.
«В идеале показатель годичной летальности должен стремиться к нулю. Если говорить о текущих цифрах, годичная летальность демонстрирует устойчивое снижение. За последние примерно 10 лет он уменьшился, ориентировочно, на 7 процентных пунктов, что является значимым и очень позитивным результатом», — сказал он.
Стилиди добавил, что те пациенты, которые умирают в течение первого года после установления онкодиагноза, как правило, имеют распространенные формы заболевания и нуждаются в эффективной лекарственной противоопухолевой терапии.
Кроме того, этот показатель напрямую связан с уровнем диагностики. «Чем ниже доля пациентов, погибающих в течение короткого времени после постановки онкологического диагноза, тем лучше работает первичное звено здравоохранения и тем выше информированность пациентов о необходимости своевременно обращаться к врачу», — подчеркнул Стилиди.
Ежегодно 4 февраля отмечается Всемирный день борьбы против рака. Он был провозглашен «Международным союзом по борьбе с онкологическими заболеваниями» и необходим для повышения знаний о раке, а также привлечения внимания к проблемам выявляемости и лечения онкозаболеваний.
Полный текст интервью будет опубликован 4 февраля.