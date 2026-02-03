Онколог Стилиди: одногодичная летальность от онкозаболеваний в РФ снизилась

Кроме того, этот показатель напрямую связан с уровнем диагностики. «Чем ниже доля пациентов, погибающих в течение короткого времени после постановки онкологического диагноза, тем лучше работает первичное звено здравоохранения и тем выше информированность пациентов о необходимости своевременно обращаться к врачу», — подчеркнул Стилиди.