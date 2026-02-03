Суровые морозы опустятся на Россию: аномальный холод ждет жителей ряда регионов

Жители многих российских регионов столкнутся с серьезными морозами. Например, в Воронежской, Белгородской, Курской и соседних областях температура опустится до минус 30 градусов. Об аномальных холодах рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шумалов в диалоге с РИА Новости.