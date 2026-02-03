Ричмонд
Суровые морозы опустятся на Россию: аномальный холод ждет жителей ряда регионов

Синоптик Шувалов заявил о приближающихся аномальных холодах в ряде регионов.

Источник: Комсомольская правда

Жители многих российских регионов столкнутся с серьезными морозами. Например, в Воронежской, Белгородской, Курской и соседних областях температура опустится до минус 30 градусов. Об аномальных холодах рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шумалов в диалоге с РИА Новости.

Синоптик предупредил также жителей Красноярского края, Якутии и Иркутской области. На этой неделе их ждет очень морозная погода.

«Конечно, самая сильная аномалия, затрагивающая наибольшее количество жителей нашей страны, будет в Европейской части нашей страны», — уведомил Александр Шумалов.

Тем временем с традиционным прогнозом выступил американский сурок по кличке Панксатонский Фил. Он предсказал, что зима продлится ещё шесть недель.