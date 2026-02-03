Ричмонд
На Украине сообщили о взрывах в Киеве, Днепропетровске и Харькове

В украинской столице, где сообщили о прогремевших взрывах, звучат сирены воздушной тревоги.

Источник: Аргументы и факты

Звуки взрывов прозвучали в Киеве, где была объявлена воздушная тревога, сообщил украинский телеканал «Общественное».

Позже в столице Украины прогремела ещё одна серия взрывов. Кроме того, журналисты проинформировали о такой же ситуации в Днепропетровске и Харькове.

«В Днепропетровске была слышна серия взрывов. В Харькове была слышна серия взрывов, которые прогремели, вероятно, в пригороде», — отметил телеканал.

Позднее появилась информация о новом взрыве в административном центре Харьковской области.

Напомним, 28 января власти Кривого Рога в Днепропетровской области Украины сообщили о повреждении объекта инфраструктуры. Они уточнили, что это произошло в результате прогремевшего взрыва. При этом не уточнялось, какой именно объект пострадал.

