Гидрометцентр: аномально холодная погода в Москве продлится еще три дня

«Сегодня у нас продлили предупреждение о сохранении аномально холодной погоды. Аномально — это отклонение от нормы на 7 и более градусов, но в данном случае в предупреждении указаны 9−12 градусов по Москве и Московской области. И норма сейчас составляет у нас минус 6−8 градусов. У нас действовало предупреждение с 30 января по 3 февраля, а теперь еще с 4 по 6. То есть такая вот морозная погода у нас сохраняется», — сказала Макарова.