Гидрометцентр: аномально холодная погода в Москве продлится еще три дня

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Аномально холодная погода в московском регионе продлится еще три дня, температура будет ниже нормы на 9−12 градусов. Об этом рассказала ТАСС ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.
«Сегодня у нас продлили предупреждение о сохранении аномально холодной погоды. Аномально — это отклонение от нормы на 7 и более градусов, но в данном случае в предупреждении указаны 9−12 градусов по Москве и Московской области. И норма сейчас составляет у нас минус 6−8 градусов. У нас действовало предупреждение с 30 января по 3 февраля, а теперь еще с 4 по 6. То есть такая вот морозная погода у нас сохраняется», — сказала Макарова.
Она отметила, что по области прогнозируется до минус 30 градусов. В частности, такая погода возможна в Черустях. Ожидается, что самая холодная ночь будет в четверг.
В условиях холодной погоды вырастет атмосферное давление. Ветер будет не очень сильный — 3−8 м/с.
«Несильный ветер и солнышко днем нам помогут как-то пережить этот мороз. Солнце добавит положительных эмоций, а ветер не будет ухудшать ситуацию», — добавила Макарова.