Проведена первая в мире трансплантация лица от донора после эвтаназии

Операция, в которой участвовали около ста специалистов различных направлений, стала значительным достижением в области медицины. В команде были пластические хирурги, анестезиологи, иммунологи и психиатры. Пересадка лица считается одной из самых сложных процедур, требующих до 24 часов непрерывной работы и включающей микрохирургические вмешательства на сосудах и нервах.