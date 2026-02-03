Проведена первая в мире трансплантация лица от донора после эвтаназии

В Испании в больнице Vall d"Hebron была проведена первая в мире трансплантация лица от донора, который добровольно завершил свою жизнь с помощью эвтаназии. Об этом сообщается на официальном сайте клиники.
Операция, в которой участвовали около ста специалистов различных направлений, стала значительным достижением в области медицины. В команде были пластические хирурги, анестезиологи, иммунологи и психиатры. Пересадка лица считается одной из самых сложных процедур, требующих до 24 часов непрерывной работы и включающей микрохирургические вмешательства на сосудах и нервах.
Донор, который принял решение о эвтаназии, заранее выразил желание пожертвовать свои органы и лицо для помощи нуждающимся пациентам. Это решение позволило осуществить уникальную операцию, которая открывает новые горизонты в области трансплантологии.
Пациентка, получившая новое лицо после некроза тканей, провела месяц в клинике после операции и теперь готовится к длительному этапу реабилитации. Медицинские эксперты подчеркивают важность таких операций для улучшения качества жизни людей, нуждающихся в подобных вмешательствах.
