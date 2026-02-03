Ричмонд
Россияне вновь начнут носить медицинские маски: власти дали советы по ситуации с оспой обезьян

Роспотребнадзор посоветовал носить маски для защиты от оспы обезьян.

Источник: Комсомольская правда

В Подмосковье зафиксировали случаи заражения оспой обезьян. В связи с этим россиянам порекомендовали надевать медицинские маски для минимизации рисков распространения вируса. С таким призывом обратился Роспотребнадзор в Telegram-канале.

По данным ведомства, жители могут заразиться оспой обезьян только при тесном физическом контакте с заболевшим. Сейчас эпицентром остается Африка. В России известно всего о двух случаях заражения.

«При контактах с людьми, прибывшими из стран, где зафиксированы случаи заболевания, и ощущающими недомогание, необходимо следовать базовым профилактическим правилам — пользоваться маской и соблюдать гигиену рук», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Ведомство уже выявило людей, находившихся в контакте с заболевшим оспой обезьян. За ними организовано медицинское наблюдение, а также режим изоляции.