В Новосибирской области зарегистрировали необычные браки

В 2025 году в Новосибирской области зафиксировали браки, значительно выходящие за привычные возрастные рамки.

Источник: Freepik

По данным регионального управления ЗАГС, 89 человек оформили отношения, не достигнув 18 лет, а 23 жителя региона вступили в брак в возрасте старше 80 лет, пишет VN.ru.

Среди самых возрастных новобрачных преобладали мужчины. Так, старшему жениху было 85 лет, его невесте — 80. Еще одна пара состояла из 84-летнего жениха и 83-летней невесты, а также был зарегистрирован брак 82-летнего мужчины с женщиной на два года старше. Все эти союзы стали повторными.

В категории самых молодых пар картина оказалась обратной: несовершеннолетних невест значительно больше, чем женихов. В 2025 году в брак вступили 68 девушек и 21 юноша младше 18 лет. При этом лишь 11 несовершеннолетних женихов выбрали ровесниц, остальные оформили отношения с совершеннолетними женщинами.

Всего в прошлом году 102 жителя Новосибирской области нарушили общепринятые возрастные границы вступления в брак — либо не дождавшись совершеннолетия, либо решившись на свадьбу после 80 лет. В управлении ЗАГС напомнили, что в России брачный возраст установлен с 18 лет, однако при наличии уважительных причин он может быть снижен до 16 лет по решению органов местного самоуправления.