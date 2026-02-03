В Новосибирской области зарегистрировали необычные браки

Всего в прошлом году 102 жителя Новосибирской области нарушили общепринятые возрастные границы вступления в брак — либо не дождавшись совершеннолетия, либо решившись на свадьбу после 80 лет. В управлении ЗАГС напомнили, что в России брачный возраст установлен с 18 лет, однако при наличии уважительных причин он может быть снижен до 16 лет по решению органов местного самоуправления.