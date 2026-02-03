Жители Новосибирска назвали худший сценарий предложения руки и сердца

Не одобряют опрошенные и розыгрыши или шутливые предложения, этот вариант раскритиковали 45%. При этом женщины оказались строже в этом вопросе: против такого формата высказались 47% представительниц прекрасного пола и 38% мужчин. Сомнительной оригинальностью также были признаны попытки спрятать кольцо в десерте или устроить публичную демонстрацию — по 30% негативных отзывов получил каждый из этих способов. Наименее спорным, всего для 9%, оказалось предложение в узком кругу или под объективом камеры.