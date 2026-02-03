Жители Новосибирска назвали худший сценарий предложения руки и сердца

Новосибирцы рассказали о неудачных и идеальных сценариях для предложения руки и сердца. О результатах опроса, проведённого специалистами Авито накануне Дня святого Валентина, сообщил БФМ-Новосибирск.
Абсолютным антилидером, который назвали 76% респондентов, стало признание в любви на чужой свадьбе. По мнению участников опроса, подобный шаг может отвлечь внимание гостей и испортить праздник виновникам торжества.
Не одобряют опрошенные и розыгрыши или шутливые предложения, этот вариант раскритиковали 45%. При этом женщины оказались строже в этом вопросе: против такого формата высказались 47% представительниц прекрасного пола и 38% мужчин. Сомнительной оригинальностью также были признаны попытки спрятать кольцо в десерте или устроить публичную демонстрацию — по 30% негативных отзывов получил каждый из этих способов. Наименее спорным, всего для 9%, оказалось предложение в узком кругу или под объективом камеры.
Что касается идеальных сценариев, то треть респондентов (33%) считают самым подходящим моментом для предложения праздники в кругу близких или друзей, например, в День святого Валентина, на 8 Марта или в Новый год. Среди предпочтительных мест лидируют совместное путешествие — такой вариант выбрали 26% опрошенных. Домашняя обстановка оказалась на втором месте с результатом 20%. Далее следуют природные локации (14%), рестораны (12%), панорамный вид на город с крыш (11%) и место первой встречи пары (10%).
В вопросе выбора кольца для 35% женщин на первом месте стоит эмоциональная составляющая, а не дизайн. Среди конкретных предпочтений фаворитом является классическое золотое кольцо с одним бриллиантом, которое предпочитают 26% респондентов. 10% по душе эксклюзивные модели с узорами или россыпью мелких камней. Ещё 9% склоняются к тонким кольцам с овальным камнем, а 8% отдают предпочтение украшениям с редкими разноцветными камнями.
Бюджет на покупку кольца для большинства опрошенных, а именно для 66%, не превышает 30 тысяч рублей. Сумму до 50 тысяч рублей готовы потратить 13% респондентов, до 100 тысяч — 12%. При этом 9% респондентов полагают, что высокая стоимость кольца — важный показатель значимости самого события.
В определении подходящего времени для предложения большинство (57%) руководствуются не конкретными сроками, а зрелостью отношений. Каждый шестой (17%) считает правильным сделать этот шаг в течение первого года совместной жизни. По 11% голосов набрали варианты «через 2−3 года» и «через пару-тройку лет». Более осторожные респонденты советуют выждать около пяти лет (3%) или даже более длительный срок (2%), чтобы обрести полную уверенность в своём выборе.
