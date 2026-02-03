Омский губернатор вручил бойцам СВО региональные награды, оружие и технику

Губернатор Виталий Хоценко во время рабочей поездки на подшефную региону территорию ЛНР (прежде всего это город Стаханов) встретился с омскими бойцами СВО. Он пообщался с военнослужащими, отметил их боевой настрой и вручил медали Омской области «За участие в СВО».