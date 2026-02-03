Омский губернатор вручил бойцам СВО региональные награды, оружие и технику

Губернатор Виталий Хоценко во время рабочей поездки на подшефную региону территорию ЛНР (прежде всего это город Стаханов) встретился с омскими бойцами СВО. Он пообщался с военнослужащими, отметил их боевой настрой и вручил медали Омской области «За участие в СВО».
Как уточнила пресс-служба губернатора, в ходе встречи военные также получили дополнительное материально-техническое оснащение. Хоценко сообщил, что совместно с Народным фронтом при участии федерального минпромторга бойцы получили автомобили, в том числе бронированные, вооружение, генераторы, средства РЭБ и другое необходимое снаряжение для выполнения боевых задач.
«Настроение у парней хорошее, боевое. Они всеми силами приближают Победу нашей страны», — отметил глава региона.
Губернатор подчеркнул, что поддержка бойцов и их семей остаётся одним из приоритетов работы областных властей.
