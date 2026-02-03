Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омский губернатор вручил бойцам СВО региональные награды, оружие и технику

Губернатор встретился с военными в ЛНР и поблагодарил их за службу.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Виталий Хоценко во время рабочей поездки на подшефную региону территорию ЛНР (прежде всего это город Стаханов) встретился с омскими бойцами СВО. Он пообщался с военнослужащими, отметил их боевой настрой и вручил медали Омской области «За участие в СВО».

Как уточнила пресс-служба губернатора, в ходе встречи военные также получили дополнительное материально-техническое оснащение. Хоценко сообщил, что совместно с Народным фронтом при участии федерального минпромторга бойцы получили автомобили, в том числе бронированные, вооружение, генераторы, средства РЭБ и другое необходимое снаряжение для выполнения боевых задач.

«Настроение у парней хорошее, боевое. Они всеми силами приближают Победу нашей страны», — отметил глава региона.

Губернатор подчеркнул, что поддержка бойцов и их семей остаётся одним из приоритетов работы областных властей.

Ранее мы писали, что хоккейной команде ветеранов СВО «Омские Крылья» исполнился год.