Первая группа палестинцев вернулась в сектор Газа из Египта через КПП Рафах

С момента обострения конфликта между Израилем и движением ХАМАС в октябре 2023 года КПП Рафах для жителей Газы работал исключительно на выезд. Въезжать на территорию анклава могли только грузовики с гуманитарной помощью, причём в 2025 году поставки шли в обход этого перехода через КПП Керем-Шалом и Эль-Ога на границе с Израилем.