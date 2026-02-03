Первая группа палестинцев вернулась в сектор Газа из Египта через КПП Рафах

Автобус с жителями анклава пересёк пограничный переход Рафах и направился в город Хан-Юнис на юге сектора. Колонну сопровождали автомобили Всемирной организации здравоохранения, которые обеспечивали медицинскую поддержку и безопасность возвращающихся.
Отмечается, что все палестинцы, прибывшие в Газу, пройдут обязательный медицинский осмотр по прибытии. Точное количество пассажиров автобуса пока не раскрывается.
С момента обострения конфликта между Израилем и движением ХАМАС в октябре 2023 года КПП Рафах для жителей Газы работал исключительно на выезд. Въезжать на территорию анклава могли только грузовики с гуманитарной помощью, причём в 2025 году поставки шли в обход этого перехода через КПП Керем-Шалом и Эль-Ога на границе с Израилем.
Ранее Life.ru писал, что даже после объявления перемирия обстановка в Газе остаётся смертельно опасной. По данным американских СМИ, более 300 палестинцев погибли уже после вступления режима прекращения огня в силу, среди жертв есть дети.
