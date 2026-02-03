Мужчину задержали за нецензурную брань в аэропорту Владивостока

Мужчину задержали и доставили в дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту Владивостока. В ходе разбирательства установлено, что 53-летний местный житель находился в состоянии алкогольного опьянения. Во время пребывания в аэровокзальном комплексе он использовал ненормативную лексику в общении с пассажирами и посетителями, на замечания сотрудников не реагировал.