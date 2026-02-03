Мужчину задержали за нецензурную брань в аэропорту Владивостока

В международном аэропорту Владивостока транспортные полицейские привлекли к ответственности мужчину за нарушение общественного порядка. Внимание сотрудников охраны привлек посетитель с неопрятным внешним видом, который громко выражался нецензурной бранью в здании терминала. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Дальний Восток».
Мужчину задержали и доставили в дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту Владивостока. В ходе разбирательства установлено, что 53-летний местный житель находился в состоянии алкогольного опьянения. Во время пребывания в аэровокзальном комплексе он использовал ненормативную лексику в общении с пассажирами и посетителями, на замечания сотрудников не реагировал.
Транспортные полицейские оформили в отношении гражданина административные материалы. Составлены протоколы по статьям КоАП РФ «Мелкое хулиганство» и «Появление в общественных местах в состоянии опьянения».