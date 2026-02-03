Ричмонд
Пять человек погибли, семь детей в больнице после ДТП под Красноярском: на встречную выехал дом

Минздрав: Семь детей госпитализированы после смертельного ДТП под Красноярском.

Источник: Комсомольская правда

Семь детей находятся в больницах Красноярского края после ДТП на федеральной трассе Р-225. Такую уточнённую информацию сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

Напомним, авария произошла 2 февраля. От грузового автомобиля отцепился модульный дом, который тот буксировал, и выехал на встречную полосу. Сообщалось о гибели пяти человек, это четверо несовершеннолетних абитуриентов вуза ФСИН и один взрослый, сопровождавший их.

Также ранее сообщалось о шести пострадавших, направленных в больницы региона.

«На стационарном лечении находятся семь детей, пострадавших в ДТП с автобусом в Красноярском крае. Состояние двоих из них врачи оценивают как тяжелое, остальные — в состоянии средней степени тяжести. Проведена эвакуация вертолетами троих детей из Бородинской горбольницы и Канской ЦРБ в больницу Красноярска», — рассказал Кузнецов РИА Новости.

Также стало известно, что водитель грузового автомобиля, попавшего в смертельную аварию на трассе Красноярского края, был лишен прав.

Ранее в Ростовской области в ДТП с участием пяти легковых автомобилей и большегруза погибли четыре человека.