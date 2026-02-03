Пять человек погибли, семь детей в больнице после ДТП под Красноярском: на встречную выехал дом

Напомним, авария произошла 2 февраля. От грузового автомобиля отцепился модульный дом, который тот буксировал, и выехал на встречную полосу. Сообщалось о гибели пяти человек, это четверо несовершеннолетних абитуриентов вуза ФСИН и один взрослый, сопровождавший их.