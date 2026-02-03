4 рейса задерживаются на прилет в новосибирский аэропорт Толмачево 3 февраля

Четыре рейса прилетят с опозданием в Новосибирский аэропорт Толмачево 3 февраля. Речь идет о самолетах из Пекина, Екатеринбурга, Южно-Сахалинска и Мирного. Об этом свидетельствует информация с онлайн-табло воздушной гавани.
Так, самая короткая задержка у рейса из Екатеринбурга. По данным онлайн-табло, он прилетит с опозданием в 1 минуту — в 11:36 вместо 11:35. А самая долгая задержка у рейса из Мирного, она составляет 2 часа 15 минут. Самолет приземлится в Новосибирске в 14:25 вместо 12:10.
Рейс из Пекина задерживается на 15 минут. Его прилет ожидается в 10:20. Борт из Южно-Сахалинска приземлится в Новосибирске в 13:00, опоздание составляет 1 час.